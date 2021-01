Perché il football americano ha segnato il record di punti nel 2020 (Di sabato 9 gennaio 2021) AGI - Nell'anno del Covid il football americano ha fatto il record di punti e di touchdown: nelle 256 partite di regular season della Nfl disputate nel 2020, sono stati realizzati 2.692 punti totali e ben 1.473 touchdown. Battuti i precedenti primati di punti (11.985 nel 2013) e di mete (1.371 nel 2018). Anche se è vero che nel 21mo secolo si giocano piu' partite rispetto al 20mo, pure la media punti si e' innalzata: 24,8 a partita, più del record del 1948 che era di 23,6. Nel football i punti si realizzano con il touchdown (6), il calcio piazzato tra i pali o 'field goal' (3) e il placcaggio dell'avversario nella sua area di meta (2). Le nuove regole Tra le cause del boom di punti ci sono le nuove ... Leggi su agi (Di sabato 9 gennaio 2021) AGI - Nell'anno del Covid ilha fatto ildie di touchdown: nelle 256 partite di regular season della Nfl disputate nel 2020, sono stati realizzati 2.692totali e ben 1.473 touchdown. Battuti i precedenti primati di(11.985 nel 2013) e di mete (1.371 nel 2018). Anche se è vero che nel 21mo secolo si giocano piu' partite rispetto al 20mo, pure la mediasi e' innalzata: 24,8 a partita, più deldel 1948 che era di 23,6. Nelsi realizzano con il touchdown (6), il calcio piazzato tra i pali o 'field goal' (3) e il placcaggio dell'avversario nella sua area di meta (2). Le nuove regole Tra le cause del boom dici sono le nuove ...

Agenzia_Italia : Perché il football americano ha segnato il record di punti nel 2020 - Desiree97905743 : RT @SMaurizi: voi, giustamente, discutete di #Twitter e #Trump perché riguarda #LibertàDiParola, ma io sono terrorizzata per la cosiddetta… - saluti37 : RT @SMaurizi: voi, giustamente, discutete di #Twitter e #Trump perché riguarda #LibertàDiParola, ma io sono terrorizzata per la cosiddetta… - grillotalpa : RT @SMaurizi: voi, giustamente, discutete di #Twitter e #Trump perché riguarda #LibertàDiParola, ma io sono terrorizzata per la cosiddetta… - PParzival : RT @SMaurizi: voi, giustamente, discutete di #Twitter e #Trump perché riguarda #LibertàDiParola, ma io sono terrorizzata per la cosiddetta… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché football Juventus-Atalanta 1-1: Freuler risponde a Chiesa, poi Gollini para un rigore a Cristiano Ronaldo Corriere della Sera