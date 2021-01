Perché i gatti fanno le fusa? Questo è quello che vogliono dirti (Di sabato 9 gennaio 2021) Oggi scopriremo il Perché i gatti fanno le fusa quando ci vedono, li accarezziamo o quando chiedono del cibo. A cosa è dovuto Questo comportamento? Chi ama i gatti di certo avrà provato almeno una volta nella vita le fusa, quando il gatto le fa cerca di attirare la nostra attenzione. I gatti fanno le fusa anche da soli, ad esempio per rilassarsi “impastano” su una coperta e si sfregano. Ma cos cercano di dirci? Le fusa dei gatti sono sempre state associate come qualcosa di piacevole o uno stato di benessere del felino I segni che accompagnano un gatto che fa le fusa sono chiari: occhi semichiusi, battito di ciglia lento, muscoli rilassati, ecc. Ma puo’ anche capitare ... Leggi su virali.video (Di sabato 9 gennaio 2021) Oggi scopriremo illequando ci vedono, li accarezziamo o quando chiedono del cibo. A cosa è dovutocomportamento? Chi ama idi certo avrà provato almeno una volta nella vita le, quando il gatto le fa cerca di attirare la nostra attenzione. Ileanche da soli, ad esempio per rilassarsi “impastano” su una coperta e si sfregano. Ma cos cercano di dirci? Ledeisono sempre state associate come qualcosa di piacevole o uno stato di benessere del felino I segni che accompagnano un gatto che fa lesono chiari: occhi semichiusi, battito di ciglia lento, muscoli rilassati, ecc. Ma puo’ anche capitare ...

zazoomblog : Perché i gatti fanno le fusa? Questo è quello che vogliono dirti - #Perché #gatti #fanno #fusa? #Questo - Not_Flare : @iTzAureliano Devo essere molto onesto, pensavo che l'ignoranza della community di PS4 non si potesse mai superare,… - Icanseetheg_lig : Oggi piccolo infarto perché mi suona la vicina dicendomi che uno dei miei gatti era giù nel cortile del condominio - pommydora : Dei cani hanno ammazzato Bea. Ho chiuso il telefono in faccia a mia zia per evitare di mandarla affanculo perché cr… - FatCatsToy : @Hazydavey38 Io non capisco perché abbiate buttato i vecchi cuscini dei gatti e li abbiate sostituiti con questi piccoli. -

Ultime Notizie dalla rete : Perché gatti «Come pesci rossi sul divano», in anteprima il documentario sul lato più intimo del lockdown Corriere della Sera