Perché Claudia Gerini è la donna più invidiata d’Italia? C’entra Can Yaman – FOTO (Di sabato 9 gennaio 2021) Claudia Gerini la donna più invidiata d’Italia, spunta in cima alle tendenze di Twitter ed il motivo risponde al nome di Can Yaman. Il bellissimo attore turco in questi giorni è a Roma, impegnato sul set dello spot di un noto marchio di pasta, diretto da Ferzan Ozpetek. E ad affiancarlo è proprio la Gerini... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 9 gennaio 2021)lapiù, spunta in cima alle tendenze di Twitter ed il motivo risponde al nome di Can. Il bellissimo attore turco in questi giorni è a Roma, impegnato sul set dello spot di un noto marchio di pasta, diretto da Ferzan Ozpetek. E ad affiancarlo è proprio la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Claudia_nurse_ : RT @fforzano: Nota per quelli che 'eh, ma non si possono avere processi infiniti, la #prescrizione serve'. Questo processo non solo è durat… - Claudia_nurse_ : RT @MarceVann: @carlakak ?????? Giusto, anche perché l'interdizione dalle attività imprenditoriali è scaduta. - claudia_intagl : RT @stanzaselvaggia: I bambini a 8 anni a malapena sanno cosa siano i tribunali e se lo sanno è perché anziché proteggerli, dai loro preocc… - blogtivvu : Perché Claudia Gerini è la donna più invidiata d’Italia? C’entra Can Yaman - rli_claudia : @SofiaCalliano Terribile ..pensare che sono in balia degli umani. Ma L unica cosa che mi consola è pensare che gli… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Claudia LE 100 DONNE ITALIANE DEL 2020 WelfareNetwork