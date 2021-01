Per Crosetto l'assalto a Capitol Hill danneggia la destra italiana (Di sabato 9 gennaio 2021) AGI - "La notte di Capitol Hill ha una ricaduta sulla destra italiana. Ha indebolito nel mondo l'alternativa alla sinistra. Perché ha dato l'immagine di una deriva violenta che invece con i conservatori non deve avere nulla a che fare". Lo dice Guido Crosetto, ex deputato di FdI e tra i fondatori del movimento di Giorgia Meloni. "Trump non è mai stato simpatico. Ho trovato buone le sue politiche sulla tassazione delle imprese - aggiunge - sugli aiuti alle assunzioni, sulla cina, tant'e' che pre-Covid la disoccupazione era quasi a zero negli Usa. Ma la disattenzione per alcune regole della democrazia, nonostante fosse nelle istituzioni, è sbagliata" perché, sottolinea, "attaccare le istituzioni è un atto grave. Sono il luogo simbolo non di chi momentaneamente le abita, ma del popolo. Non essere ... Leggi su agi (Di sabato 9 gennaio 2021) AGI - "La notte diha una ricaduta sulla. Ha indebolito nel mondo l'alternativa alla sinistra. Perché ha dato l'immagine di una deriva violenta che invece con i conservatori non deve avere nulla a che fare". Lo dice Guido, ex deputato di FdI e tra i fondatori del movimento di Giorgia Meloni. "Trump non è mai stato simpatico. Ho trovato buone le sue politiche sulla tassazione delle imprese - aggiunge - sugli aiuti alle assunzioni, sulla cina, tant'e' che pre-Covid la disoccupazione era quasi a zero negli Usa. Ma la disattenzione per alcune regole della democrazia, nonostante fosse nelle istituzioni, è sbagliata" perché, sottolinea, "attaccare le istituzioni è un atto grave. Sono il luogo simbolo non di chi momentaneamente le abita, ma del popolo. Non essere ...

