"Per cercare di…". Clamorosa gaffe della conduttrice Mediaset. La parola choc risuona nelle case degli italiani (Di sabato 9 gennaio 2021) Striscia La Notizia si sta specializzando nello scovare le gaffe dei giornalisti che in diretta conducono telegiornali o programmi di informazione. Spesso il tg satirico di Antonio Ricci riesce a carpire gli errori involontari dei presentatori che in alcuni casi cadono su una parola o su una consonante e dicono qualcosa al posto di altro. Questa volta Striscia La Notizia si è concentrata su una serie di scivoloni nel pronunciare la parola vaccinale. Già era capitato alla giornalista di SkyTg24 Cristiana Mancini: in quel caso la giornalista stava annunciando la campagna vaccinale contro il Coronavirus avviata dal commissario Domenico Arcuri. Peccato però che, come spiega il programma di Antonio Ricci, dalla bocca della giornalista è uscito altro. (Continua dopo la foto) "Da metà gennaio – disse la ...

