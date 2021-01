"Per cercare di agevolare le vag...". Gentili, gaffe hot in diretta tv: parla di coronavirus e incappa in questo | Video (Di sabato 9 gennaio 2021) Lo scivolone colpisce anche Veronica Gentili. La conduttrice di Stasera Italia è incappata nella stessa gaffe della giornalista di SkyTg24 Cristiana Mancini. Quale? Quella sul piano vaccinale. A pizzicare la conduttrice di Rete Quattro ci ha pensato Striscia la Notizia che pubblica il Video della svista: "Per cercare di agevolare le vag...vaccinazioni", si è subito corretta. Non è però passata comunque inosservata agli attenti occhi del tg satirico di Antonio Ricci. Come la Gentili anche il Tg1: "Deve essere rigoroso ed efficace alla vag... vaccinazione", sono le parole di Alessio Zucchini raggiunto da quello che il Ezio Greggio definisce un "droplet". Qui il servizio Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 gennaio 2021) Lo scivolone colpisce anche Veronica. La conduttrice di Stasera Italia èta nella stessadella giornalista di SkyTg24 Cristiana Mancini. Quale? Quella sul piano vaccinale. A pizzicare la conduttrice di Rete Quattro ci ha pensato Striscia la Notizia che pubblica ildella svista: "Perdile vag...vaccinazioni", si è subito corretta. Non è però passata comunque inosservata agli attenti occhi del tg satirico di Antonio Ricci. Come laanche il Tg1: "Deve essere rigoroso ed efficace alla vag... vaccinazione", sono le parole di Alessio Zucchini raggiunto da quello che il Ezio Greggio definisce un "droplet". Qui il servizio

antoniospadaro : Non basta affermare che ieri è stata una giornata nera della democrazia americana ????. Bisogna cercare i motivi. La… - lucianonobili : Mezza giornata a vomitare insulti indegni contro @meb, l’altra mezza a a cercare e implorare dei novelli Scilipoti… - matteograndi : Questo post, indegno, è stato cancellato. Ma il concetto resta. Basta cercare in rete. Per chi vive nelle torri d’a… - Django237 : @GuidoCrosetto @Twitter basta parole, solo cappio per te. Stai attento, che le brigate rosse ti verranno a cercare. - TradItaliano : @ProfCampagna Il problema in questo caso è per il 99,9% del gregge che lo segue. Salvini di per sé dimostra di non… -

Ultime Notizie dalla rete : Per cercare Vertice per cercare l’ultima mediazione anti-crisi. E’ scontro su Recovery e Mes. Il Pd: “Un errore il voto” La Stampa Informativa privacy ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali - "Regolamento"

... sono trattati per la finalità di cui al punto 1 per evadere la sua richiesta di informazioni (servizio "Richiedi informazioni") o di notifica di messaggio (servizio "Non hai trovato ciò che cerchi ...

Matteo Salvini e l'ipotesi Draghi premier al posto di Conte

Secondo alcune indiscrezioni potrebbero essere tre a non seguire l'ex premier. Il vertice tra i renziani e il premier è finito ancora una volta con un nulla di fatto. Secondo questo scenario altri pot ...

... sono trattati per la finalità di cui al punto 1 per evadere la sua richiesta di informazioni (servizio "Richiedi informazioni") o di notifica di messaggio (servizio "Non hai trovato ciò che cerchi ...Secondo alcune indiscrezioni potrebbero essere tre a non seguire l'ex premier. Il vertice tra i renziani e il premier è finito ancora una volta con un nulla di fatto. Secondo questo scenario altri pot ...