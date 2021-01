Pattinaggio di figura: Guignard-Fabbri in scioltezza dominano la rhythm dance nella quarta tappa del Gran Premio Italia (Di sabato 9 gennaio 2021) Anche senza rivali continuano a migliorare Charlène Guignard-Marco Fabbri. I danzatori, pilastro fondamentale della Nazionale azzurra di Pattinaggio di figura, hanno dominato come da pronostico la rhythm dance nella quarta tappa del Gran Premio Italia di Torino, ritoccando ulteriormente il loro punteggio sul segmento. Gli allievi di Barbara Fusar Poli, in attesa di disputare uno scontro con avversari di pari livello, non si sono risparmiati neanche in questa occasione confezionando una prova da capogiro impreziosita da cinque elementi chiamati in toto al massimo del livello e valutati con un grado di esecuzione davvero elevato, soprattutto nella sequenza di passi sulla ... Leggi su oasport (Di sabato 9 gennaio 2021) Anche senza rivali continuano a migliorare Charlène-Marco. I danzatori, pilastro fondamentale della Nazionale azzurra didi, hanno dominato come da pronostico ladeldi Torino, ritoccando ulteriormente il loro punteggio sul segmento. Gli allievi di Barbara Fusar Poli, in attesa di disputare uno scontro con avversari di pari livello, non si sono risparmiati neanche in questa occasione confezionando una prova da capogiro impreziosita da cinque elementi chiamati in toto al massimo del livello e valutati con un grado di esecuzione davvero elevato, soprattuttosequenza di passi sulla ...

