Pattinaggio artistico | Lucrezia Beccari si impone dopo lo short alla quarta tappa del Gran Premio Italia | terza Gutmann

Con lo short program individuale femminile si è aperta la quarta tappa del Gran Premio Italia, competizione interna di Pattinaggio artistico in scena questo fine settimana presso il Pala Tazzoli di Torino. Al termine del segmento più breve a portarsi saldamente al comando della classifica è stata una Lucrezia Beccari in ottima forma. L'allieva di Franca Bianconi, mantenendo il trend di questa prima parte di stagione, è stata autrice di una prova pulita e di alto livello, inaugurata con la combinazione triplo flip/doppio toeloop e proseguita con il doppio axel e con un significativo triplo lutz collocato in zona bonus; ottenendo il miglior riscontro nelle componenti del programma e realizzando le tre trottole ...

Con lo short program individuale femminile si è aperta la quarta tappa del Gran Premio Italia, competizione interna di pattinaggio artistico in scena questo fine settimana presso il Pala Tazzoli di To ...

