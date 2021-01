Pattinaggio artistico: Alessia Tornaghi salterà la quarta tappa del Gran Premio Italia (Di sabato 9 gennaio 2021) La talentuosa azzurra Alessia Tornaghi, una delle principali rappresentanti della Nazionale di Pattinaggio artistico, non sarà della partita alla quarta tappa del Gran Premio Italia, al via questo pomeriggio sabato 9 dicembre presso il Pala Tazzoli di Torino, città dove si allena abitualmente. L’allieva di Edoardo De Bernardis ha motivato le ragioni del forfait nel tardo pomeriggio di venerdì 8 gennaio tramite un lungo post pubblicato in una stories sul suo profilo Instagram ufficiale. “Con Grande dispiacere ho dovuto ritirarmi dalla tappa di Gran Premio di Torino, che è anche la sede dei miei allenamenti – ha scritto Alessia – Da mesi mi porto avanti ... Leggi su oasport (Di sabato 9 gennaio 2021) La talentuosa azzurra, una delle principali rappresentanti della Nazionale di, non sarà della partita alladel, al via questo pomeriggio sabato 9 dicembre presso il Pala Tazzoli di Torino, città dove si allena abitualmente. L’allieva di Edoardo De Bernardis ha motivato le ragioni del forfait nel tardo pomeriggio di venerdì 8 gennaio tramite un lungo post pubblicato in una stories sul suo profilo Instagram ufficiale. “Conde dispiacere ho dovuto ritirarmi dalladidi Torino, che è anche la sede dei miei allenamenti – ha scritto– Da mesi mi porto avanti ...

La talentuosa azzurra Alessia Tornaghi, una delle principali rappresentanti della Nazionale di pattinaggio artistico, non sarà della partita alla quarta tappa del Gran Premio Italia, al via questo pom ...

Indagato per stupro un ex coach di pattinaggio

L'ex allenatore Gilles Beyer è stato iscritto nel registro degli indagati per "aggressioni" e "molestie" sessuali ...

