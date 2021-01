Parma, Krause: «Ringrazio Liverani ma era necessario cambiare» (Di sabato 9 gennaio 2021) Kyle J. Krause, presidente del Parma, presente Roberto D’Aversa come nuovo allenatore dei ducali. Ecco le sue parole in conferenza stampa Kyle J. Krause, presidente del Parma, ha presentato in conferenza stampa della scelta di Roberto D’Aversa dopo l’esonero di Liverani. «Mi piacerebbe iniziare parlando di Fabio Liverani, una grande persona, che mi piace molto e ho apprezzato. Tuttavia le cose non sono andate e abbiamo ritenuto necessario cambiare. Gli auguro il meglio per il suo futuro, oggi ci concentriamo sul presente e sul futuro. Ci auguriamo che il futuro possa essere entusiasmante. L’oggi è rappresentato da mister D’Aversa, ho parlato col mio team e con esterni per capire chi potesse essere la scelta migliore. Roberto è la mia prima scelta, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 gennaio 2021) Kyle J., presidente del, presente Roberto D’Aversa come nuovo allenatore dei ducali. Ecco le sue parole in conferenza stampa Kyle J., presidente del, ha presentato in conferenza stampa della scelta di Roberto D’Aversa dopo l’esonero di. «Mi piacerebbe iniziare parlando di Fabio, una grande persona, che mi piace molto e ho apprezzato. Tuttavia le cose non sono andate e abbiamo ritenuto. Gli auguro il meglio per il suo futuro, oggi ci concentriamo sul presente e sul futuro. Ci auguriamo che il futuro possa essere entusiasmante. L’oggi è rappresentato da mister D’Aversa, ho parlato col mio team e con esterni per capire chi potesse essere la scelta migliore. Roberto è la mia prima scelta, ...

