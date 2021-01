Papa Francesco | intervista in esclusiva mondiale al TG5 Cambiano i palinsesti

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 9 gennaio 2021)to da Fabio Marchese Ragona per il Tg5 Colpaccio del TG5. La testata di Mimun inaugura l’anno con un’. Per l’occasione Mediaset ha rivisto i propri: la messa in onda è prevista in access prime time (al posto di Paperissima Sprint) nell’ambito di una serata tematica dedicata al Santo Padre. L’, infatti, sarà seguita dal film Chiamatemi, ildella gente. e, subito dopo, da un commento speciale curato dal Tg5, sulle parole del Pontefice condotto da Cesara Buonamici con in studio ospiti ed esperti di prestigio. Per lasciare spazio alla serata dedicata al Santo Padre su #Canale5, con ...