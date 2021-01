Papa Francesco in esclusiva mondiale parla al tg5: pandemia, vaccino e disordini negli USA gli argomenti che affronterà (Di sabato 9 gennaio 2021) Riceviamo e pubblichiamo Intervista in esclusiva mondiale al Tg5 di Papa Francesco, in onda domani, domenica 10 gennaio, alle ore 20.40 su Canale 5. Nel colloquio con il giornalista Fabio Marchese Ragona, avvenuto nella residenza Santa Marta in Vaticano, il Pontefice ha affrontato vari temi. Tra questi: la pandemia, il vaccino, i disordini negli Stati … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 9 gennaio 2021) Riceviamo e pubblichiamo Intervista inal Tg5 di, in onda domani, domenica 10 gennaio, alle ore 20.40 su Canale 5. Nel colloquio con il giornalista Fabio Marchese Ragona, avvenuto nella residenza Santa Marta in Vaticano, il Pontefice ha affrontato vari temi. Tra questi: la, il, iStati … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

enpaonlus : Cani e gatti vietati negli immobili del Vaticano, Enpa scrive a Papa Francesco - QuiMediaset_it : Per lasciare spazio alla serata dedicata al Santo Padre su #Canale5, con un'intervista esclusiva a Papa Francesco… - HuffPostItalia : Usa, tre giorni prima dell'assalto l'incitamento di Viganò, nemico di papa Francesco - MFerraglioni : RT @fraversion: domenica in prima serata intervista esclusiva a Papa Francesco con uno speciale del TG5. Oggettivamente un gran colpaccio p… - PATRIZIOVEZZANI : Si devono vaccinare per primi: Papa Francesco, Mattarella, tutti i ministri i magistrati il comandante dei carabini… -