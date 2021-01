Pallanuoto, World League 2021: Montenegro e Grecia qualificate per la Super Final di Tbilisi (Di sabato 9 gennaio 2021) La fase Finale continentale della World League di Pallanuoto maschile è proseguita oggi, sabato 9 gennaio, a Debrecen, in Ungheria. Montenegro e Grecia hanno staccato due dei tre pass per la Super Final di Tbilisi, in Georgia, prevista dal 26 giugno al 2 luglio. La Grecia conquista il biglietto per la Georgia Superando per 12-11 la Spagna con rete decisiva siglata a 6? dalla sirena, mentre il Montenegro va a Tbilisi dopo aver battuto per 14-10 l’Italia. Il terzo pass a disposizione per la Super Final sarà in palio domani nel match tra il Settebello e gli iberici. Negli incontri per le posizioni di rincalzo, i padroni di casa ... Leggi su oasport (Di sabato 9 gennaio 2021) La fasee continentale delladimaschile è proseguita oggi, sabato 9 gennaio, a Debrecen, in Ungheria.hanno staccato due dei tre pass per ladi, in Georgia, prevista dal 26 giugno al 2 luglio. Laconquista il biglietto per la Georgiaando per 12-11 la Spagna con rete decisiva siglata a 6? dalla sirena, mentre ilva adopo aver battuto per 14-10 l’Italia. Il terzo pass a disposizione per lasarà in palio domani nel match tra il Settebello e gli iberici. Negli incontri per le posizioni di rincalzo, i padroni di casa ...

dariodigennaro : RT @RaiSport: ????? #WorldLeague: #Italia sconfitta in semifinale dal #Montenegro Finisce 10-14. Azzurri comunque già qualificati alle #Fina… - zizionice : RT @RaiSport: ????? #WorldLeague: #Italia sconfitta in semifinale dal #Montenegro Finisce 10-14. Azzurri comunque già qualificati alle #Fina… - RaiSport : ????? #WorldLeague: #Italia sconfitta in semifinale dal #Montenegro Finisce 10-14. Azzurri comunque già qualificati… - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: #Pallanuoto, il @7belloOfficial batte l’Ungheria in #World League @fina1908 e vola in semifinale - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Pallanuoto, #World League: il Settebello perde contro il #Montenegro 14-10 -