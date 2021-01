Pakistan al buio (Di domenica 10 gennaio 2021) Islamabad, 9 gen. (Adnkronos/Dpa) – Un enorme blackout sta interessando l’intero Pakistan, con le principali città, comprese Karachi, Islamabad, Lahore, e Peshawar, che sono rimaste al buio. A provocarlo è stato un guasto alla rete della compagnia elettrica di stato, hanno reso noto dagli uffici dell’amministrazione cittadina di Islamabad. Ma non è stato precisato cosa abbia provocato il guasto. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 10 gennaio 2021) Islamabad, 9 gen. (Adnkronos/Dpa) – Un enorme blackout sta interessando l’intero, con le principali città, comprese Karachi, Islamabad, Lahore, e Peshawar, che sono rimaste al. A provocarlo è stato un guasto alla rete della compagnia elettrica di stato, hanno reso noto dagli uffici dell’amministrazione cittadina di Islamabad. Ma non è stato precisato cosa abbia provocato il guasto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

rtl1025 : ???? Un enorme #blackout sta interessando l'intero #Pakistan, con le principali città del paese che sono rimaste al b… - princessissina : RT @AndFranchini: #Pakistan al buio enorme blackout in tutto il Paese - filipponico1962 : RT @AndFranchini: #Pakistan al buio enorme blackout in tutto il Paese - SalpietroClara : #Pakistan al buio. Blackout in tutto il Paese, si sospetta un attacco informatico. #CyberSecurity - AndFranchini : RT @AndFranchini: #Pakistan al buio enorme blackout in tutto il Paese -

Ultime Notizie dalla rete : Pakistan buio Pakistan al buio Adnkronos Pakistan al buio: un guasto della compagnia elettrica di Stato mette in blackout l’intero paese

PAKISTAN - Un enorme blackout in tutto il Pakistan con le principali città, comprese Karachi, Islamabad, Lahore, e Peshawar, che sono rimaste al buio. A provocarlo è stato un guasto alla rete della co ...

Enorme blackout in Pakistan

Un enorme blackout ha lasciato sabato al buio quasi tutto il Pakistan comprese le principali città: Karachi, Islamabad, Lahore, e Peshawar. A provocarlo è stato un guasto alla rete della compagnia ele ...

PAKISTAN - Un enorme blackout in tutto il Pakistan con le principali città, comprese Karachi, Islamabad, Lahore, e Peshawar, che sono rimaste al buio. A provocarlo è stato un guasto alla rete della co ...Un enorme blackout ha lasciato sabato al buio quasi tutto il Pakistan comprese le principali città: Karachi, Islamabad, Lahore, e Peshawar. A provocarlo è stato un guasto alla rete della compagnia ele ...