Pace fiscale 2021 e mini condono | cosa cambierà per le cartelle esattoriali

Da marzo 2020 l'Italia sta attraverso una crisi profonda. I vari lockdown e le regole restrittive per cercare di fermare il dilagare della pandemia legata alla diffusione del Covid-19 hanno messo in crisi diversi settori lavorativi del nostro Paese: dal turismo al commercio. Tra le ipotesi allo studio per i soggetti colpiti dagli effetti economici della pandemia spunta una rottamazione quater. La viceministra Laura Castelli ha rassicurato "saldi e rinvii per le posizioni maturate nel 2020". Dunque una sorta di Pace fiscale 2021, alla quale si andrebbe ad aggiungere anche l'ipotesi di un mini condono per i debiti con il Fisco inferiori a mille euro.

Pace fiscale e mini condono: cosa potrebbe cambierà per le cartelle esattoriali nel 2021. Il Governo è al lavoro per trovare una soluzione ...

Con il nuovo Decreto Ristori Quinqus arriva un nuovo bonus da 1.000€ per autonomi e partite iva e una nuova pace fiscale. Ecco i fortunati.

