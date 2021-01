Osasuna-Real Madrid | formazioni ufficiali | quote | pronostici Si gioca! Hazard titolare | Lucas Vazquez terzino

(Di sabato 9 gennaio 2021) La partita che dovrebbe chiudere il ricchissimo sabato notte di Liga vedrà protagonista la squadra campione in carica, ildi Zidane, che sarà impegnato a Pamplona, contro l’, in grave difficoltà di classifica. Il condizionale è d’obbligo perchè le avverse condizioni meteo potrebbero portare alla disputa della partita domenica alle 12.00. I Blancos InfoBetting: Scommesse Sportive e

AxelismoJR : RT @RMadridFRA: ?? Voici le XI du Real Madrid pour affronter Osasuna ! #OsasunaRealMadrid - RMadridFRA : ?? Voici le XI du Real Madrid pour affronter Osasuna ! #OsasunaRealMadrid - blab_live : #LaLiga, #OsasunaRealMadrid @CAOsasuna @realmadrid merengues a -2 dalla vetta. Probabili formazioni, #pronostico e… - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: VIDEO #Madrid sotto la #neve, rinviata #AtletiAthletic e a rischio #OsasunaRealMadrid. La testimonianza di @filippomricci h… - cataldi_marco : RT @marcovarini: ??Dopo il rinvio del match fra Atletico Madrid e Athletic Bilbao a rischio anche il match del Real Madrid contro l’Osasuna… -

Ultime Notizie dalla rete : Osasuna Real

Le formazioni ufficiali di Osasuna-Real Madrid, match valido per la diciottesima giornata del campionato di Liga 2020/2021.Zinedine Zidane, tecnico francese del Real Madrid, è in isolamento dopo aver saputo di essere entrato in contatto con una persona risultata positiva al Covid-19. Secondo quanto afferma la stampa spagn ...