Open Arms, Salvini: “Non ho agito da solo, lo ha detto anche Conte” (Di sabato 9 gennaio 2021) “In aula è appena stato detto che fra i migranti che avrei sequestrato ci sono due galantuomini in carcere ad Agrigento e Ragusa. Stiamo cercando di capire per quale tipo di reato”. Così commenta Matteo Salvini uscito nel cortile dell’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo mentre l’udienza preliminare è ancora in corso. Salvini è indagato per sequestro di persona nella vicenda Open Arms: “Non ho agito da solo, lo ha detto anche Conte”, ha concluso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 gennaio 2021) “In aula è appena statoche fra i migranti che avrei sequestrato ci sono due galantuomini in carcere ad Agrigento e Ragusa. Stiamo cercando di capire per quale tipo di reato”. Così commenta Matteouscito nel cortile dell’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo mentre l’udienza preliminare è ancora in corso.è indagato per sequestro di persona nella vicenda: “Non hoda, lo ha”, ha concluso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

