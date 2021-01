Open Arms: Salvini in visita al Santuario Santa Rosalia dopo udienza preliminare (Di sabato 9 gennaio 2021) Palermo, 9 gen. (Adnkronos) - "Un'emozione partecipare alla Santa Messa e pregare Santa Rosalia sul Monte Pellegrino a Palermo, chiedendo alla Santa la Grazia di ridonare salute, lavoro e speranza a tutti gli Italiani". Cosi' il leader della Lega, Matteo Salvini, che ha postato sui social le immagini della sua visita al Santuario di Santa Rosalia, patrona di Palermo, raggiunto dopo l'udienza preliminare all'Ucciardone di Palermo. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 gennaio 2021) Palermo, 9 gen. (Adnkronos) - "Un'emozione partecipare allaMessa e pregaresul Monte Pellegrino a Palermo, chiedendo allala Grazia di ridonare salute, lavoro e speranza a tutti gli Italiani". Cosi' il leader della Lega, Matteo, che ha postato sui social le immagini della suaaldi, patrona di Palermo, raggiuntol'all'Ucciardone di Palermo.

borghi_claudio : Ovviamente mentre in USA succede di tutto qui che fanno? L'ennesimo processo a Salvini per aver fermato i clandesti… - LegaSalvini : ++ CASO OPEN ARMS ++ SABATO 9 GENNAIO, SALVINI ANDRÀ A PROCESSO A PALERMO PER AVER DIFESO I CONFINI. IL POPOLO È C… - LegaSalvini : ?? ++ PROCESSO OPEN ARMS: I PUNTI DELLA DIFESA ++ 1. "Open Arms" ha agito di sua iniziativa, al di fuori delle reg…