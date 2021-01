Open Arms | Salvini in visita al Santuario Santa Rosalia dopo udienza preliminare

borghi_claudio : Ovviamente mentre in USA succede di tutto qui che fanno? L'ennesimo processo a Salvini per aver fermato i clandesti… - LegaSalvini : ++ CASO OPEN ARMS ++ SABATO 9 GENNAIO, SALVINI ANDRÀ A PROCESSO A PALERMO PER AVER DIFESO I CONFINI. IL POPOLO È C… - LegaSalvini : ?? ++ PROCESSO OPEN ARMS: I PUNTI DELLA DIFESA ++ 1. “Open Arms” ha agito di sua iniziativa, al di fuori delle reg… - GBaitelli : RT @Libero_official: #OpenArms, processo iniziato ma spunta il mistero del comandante: l'asso nella manica di #Salvini - ALisimberti : RT @LegaSalvini: #OPENARMS, MATTEO #SALVINI A #PALERMO E IL MISTERO DEL COMANDANTE: PERCHÉ RIFIUTÒ L'AIUTO DI MALTA? -

Ultime Notizie dalla rete : Open Arms

Palermo, 9 gen. (Adnkronos) - 'Un'emozione partecipare alla Santa Messa e pregare Santa Rosalia sul Monte Pellegrino a Palermo, chiedendo alla ...North Korean leader Kim Jong Un called for more advanced nuclear weapons and said the United States is "our biggest enemy," state media said on Saturday, presenting a stark challenge to ...