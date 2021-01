Open Arms: Procura Palermo a difesa Salvini, 'comandante nave Ong è incensurato' (Di sabato 9 gennaio 2021) Palermo, 9 gen. (Adnkronos) - C'è anche il certificato dei carichi pendenti del comandante della Open Arms agli atti della Procura di Palermo depositati oggi nel corso dell'udienza preliminare a carico di Matteo Salvini. Reig Creus risulta incensurato. Una replica a distanza alla difesa di Salvini secondo cui all'epoca dei fatti, nell'agosto 2019, il comandante Creus risultava indagato per violenza privata e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 gennaio 2021), 9 gen. (Adnkronos) - C'è anche il certificato dei carichi pendenti deldellaagli atti delladidepositati oggi nel corso dell'udienza preliminare a carico di Matteo. Reig Creus risulta. Una replica a distanza alladisecondo cui all'epoca dei fatti, nell'agosto 2019, ilCreus risultava indagato per violenza privata e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

