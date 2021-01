Open Arms: processo Salvini, breve sospensione per decidere su diciotto richieste di parte civile (Di sabato 9 gennaio 2021) Palermo, 9 gen. (Adnkronos) – breve sospensione all’udienza preliminare del procedimento a carico di Matteo Salvini per decidere sulle richieste avanzate dalle aspiranti parti civili contro l’ex ministro dell’Interno. Il gip Lorenzo Jannello dovrà valutare le richieste avanzate da 7 migranti, tra cui un minore, e undici tra associazioni e altre parti. Si tratta di: Legamebiente, Arci, Ciss, Associazione studi giuridici, Giuristi democratici, Cittadinanza attiva, Open Arms, Mediterranea, AccoglieRete, Oscar Camps e il capitano della nave. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 9 gennaio 2021) Palermo, 9 gen. (Adnkronos) –all’udienza preliminare del procedimento a carico di Matteopersulleavanzate dalle aspiranti parti civili contro l’ex ministro dell’Interno. Il gip Lorenzo Jannello dovrà valutare leavanzate da 7 migranti, tra cui un minore, e undici tra associazioni e altre parti. Si tratta di: Legamebiente, Arci, Ciss, Associazione studi giuridici, Giuristi democratici, Cittadinanza attiva,, Mediterranea, AccoglieRete, Oscar Camps e il capitano della nave. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

