Open Arms: 'Processo all'odio', presidio pacifico davanti al bunker di Palermo (Di sabato 9 gennaio 2021) Palermo, 9 gen. (Adnkronos) - presidio pacifico di attivisti e associazioni davanti all'aula bunker Ucciardone di Palermo dove è in corso l'udienza preliminare del procedimento a carico di Matteo Salvini. Esposti striscioni con su scritto: "Palermo per l'accoglienza e la solidarieta'" e "Processo all'odio". Gli attivisti sono in tutto una ventina.

