Open Arms | legale ong | ci sono tutti gli elementi per arrivare a processo per Salvini'

Palermo, 9 gen. (Adnkronos) - "Cosa ci aspettiamo? Le previsioni spettano ai chiromanti, non agli avvocati. Crediamo che ci siano tutti gli elementi per poter arrivare al dibattimento". Lo ha detto l'avvocato Arturo Salerni, legale della Open Arms, rispondendo alla domanda su cosa si aspetta dall'udienza preliminare a carico di Matteo Salvini accusato di sequestro di persona e rifiuti di atti di ufficio.

