Open Arms, la difesa di Salvini: «Perché il comandante rifiutò l’aiuto offerto da Malta e Spagna?» (Di sabato 9 gennaio 2021) Open Arms, troppe falle. Perché il comandante rifiutò l’aiuto di Malta e della sua nazione la Spagna? E’ uno dei dubbi avanzato dalla difesa di Matteo Salvini, imputato nel processo con l’accusa di sequestro di persona. Open Arms, la difesa di Salvini: troppi dubbi Perché Marc Reig Creus, comandante dell’imbarcazione nel lugloio 2019 ha preferito restare in mezzo al Mediterraneo per settimane anziché accettare l’aiuto di Malta e soprattutto della sua Spagna? La domanda è contenuta nella memoria difensiva del leader leghista. All’epoca dei fatti ministro dell’Interno. ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 9 gennaio 2021), troppe falle.ildie della sua nazione la? E’ uno dei dubbi avanzato dalladi Matteo, imputato nel processo con l’accusa di sequestro di persona., ladi: troppi dubbiMarc Reig Creus,dell’imbarcazione nel lugloio 2019 ha preferito restare in mezzo al Mediterraneo per settimane anziché accettaredie soprattutto della sua? La domanda è contenuta nella memoria difensiva del leader leghista. All’epoca dei fatti ministro dell’Interno. ...

