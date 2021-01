"Oltre 1 milione". Eleonora Daniele fa il botto: la chiave del successo di Storie Italiane (Di sabato 9 gennaio 2021) Parola d'ordine: share stellare. E Storia Italiane, condotto da Eleonora Daniele, nella puntata di venerdi incassa il 18 per cento di share con Oltre 1 milione di spettatori. Un vero successo per il programma di Rai 1 fatto di inchieste, approfondimenti, interviste e Storie: quelle che piacciono agli italiani. La Daniele racconta quanto accaduto a Napoli, dove nel parcheggio dell'ospedale si è aperta una voragine enorme. Le telecamere di Storie Italiane documentano tutto. E i telespettatori premiano l'ottimo lavoro di Eleonora Daniele, campionessa in assoluto di share. In viale Mazzini, quartier generale della Rai, si festeggia per l'ennesimo risultato positivo. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 gennaio 2021) Parola d'ordine: share stellare. E Storia, condotto da, nella puntata di venerdi incassa il 18 per cento di share condi spettatori. Un veroper il programma di Rai 1 fatto di inchieste, approfondimenti, interviste e: quelle che piacciono agli italiani. Laracconta quanto accaduto a Napoli, dove nel parcheggio dell'ospedale si è aperta una voragine enorme. Le telecamere didocumentano tutto. E i telespettatori premiano l'ottimo lavoro di, campionessa in assoluto di share. In viale Mazzini, quartier generale della Rai, si festeggia per l'ennesimo risultato positivo.

HuffPostItalia : Vaccino Covid somministrato a oltre mezzo milione di italiani - virginiaraggi : Il Servizio Giardini di Roma Capitale ha nuovi mezzi a disposizione: 27 autocarri e 2 piattaforme aeree, acquistati… - borghi_claudio : @REstaCorporate @ArcoForte1918 Glieli do io i numeri aggiornati. In Italia 1235 morti per milione di abitanti, in U… - LucaBeatrice : RT @PierluigiBattis: Alla mezzanotte di ieri Israele, pur rallentando leggermente la somministrazione nell'attesa di nuove dosi di sicurezz… - Tecnobarbaro : RT @GenovaQuotidian: Chiese dei rolli, oltre 1 milione e 300 mila visualizzazioni. La “star” è la chiesa dell’Annunziata -