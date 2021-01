Oggi e domani Lombardia in zona arancione: regole e divieti per il weekend, cosa si può fare (Di sabato 9 gennaio 2021) zona arancione , di nuovo. Dopo due giorni, il 7 e l'8 gennaio, in zona gialla , la Lombardia e il resto d'Italia tornano in zona arancione per effetto del decreto legge approvato il 5 gennaio scorso ... Leggi su monzatoday (Di sabato 9 gennaio 2021), di nuovo. Dopo due giorni, il 7 e l'8 gennaio, ingialla , lae il resto d'Italia tornano inper effetto del decreto legge approvato il 5 gennaio scorso ...

FBiasin : Oggi i #ristoranti possono stare aperti. Ma la metà sono chiusi. Perché ieri potevano stare aperti, l’altro ieri ch… - AntoVitiello : #Pioli 'Per #Saelemaekers e #Bennacer l'obiettivo potrebbe essere con il Cagliari, #Ibrahimovic sta seguendo il suo… - AntoVitiello : #Pioli: 'Come stanno #Kjaer e #Calhanoglu? Hakan ha una caviglia infiammata, vedremo domani. Kjaer era un po' affat… - negadivah : RT @HuertDeAuteuil: Oggi: Twitter: raga io copiavo interi capitoli di grammatica latina nel dizionario Domani: “Perché è in tendenza?”… - francesca_lovBS : RT @Papryka5: Josef Sudek #LuciEOmbre #Buonaepifania amici belli Da domani sarà tutto uguale ad oggi non fatevene cruccio ?????? Per cam… -