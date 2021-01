Nuovo Dpcm, verso proroga stato di emergenza e altri divieti dal 16 gennaio (Di sabato 9 gennaio 2021) Roma, 9 gen – Nuovo anno e altro Dpcm allo studio del governo. Si va avanti così, a forza di decreti legge partoriti a ogni piè sospinto e senza un minimo di seria programmazione. Così il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, ha deciso di convocare per lunedì mattina un’apposita riunione con Regioni, Anci e ministro della Salute Roberto Speranza per valutare le misure restrittive da adottare a partire dal 16 gennaio. Venerdì 15 difatti scadrà il Dpcm attualmente in vigore. Nel prossimo non è affatto scontato che vengano confermate in toto le attuali misure, anzi. Il governo potrebbe adottare ulteriori restrizioni, con la solita divisione “a fasce”. L’Italia resterebbe quindi divisa in zone colorate, ma con una stretta particolare per quanto riguarda le zone con un’incidenza settimanale dei casi superiore ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 9 gennaio 2021) Roma, 9 gen –anno e altroallo studio del governo. Si va avanti così, a forza di decreti legge partoriti a ogni piè sospinto e senza un minimo di seria programmazione. Così il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, ha deciso di convocare per lunedì mattina un’apposita riunione con Regioni, Anci e ministro della Salute Roberto Speranza per valutare le misure restrittive da adottare a partire dal 16. Venerdì 15 difatti scadrà ilattualmente in vigore. Nel prossimo non è affatto scontato che vengano confermate in toto le attuali misure, anzi. Il governo potrebbe adottare ulteriori restrizioni, con la solita divisione “a fasce”. L’Italia resterebbe quindi divisa in zone colorate, ma con una stretta particolare per quanto riguarda le zone con un’incidenza settimanale dei casi superiore ...

