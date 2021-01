Nuovo Dpcm, governo valuta proroga stato emergenza. Verso nuova stretta: zona rossa con 250 casi su 100mila abitanti (Di sabato 9 gennaio 2021) Se l'incidenza settimanale dei casi è superiore a 250 ogni 100mila abitanti scatta in automatico la zona rossa. Dopo l'abbassamento della soglia dell'Rt per determinare il... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 9 gennaio 2021) Se l'incidenza settimanale deiè superiore a 250 ogniscatta in automatico la. Dopo l'abbassamento della soglia dell'Rt per determinare il...

rtl1025 : ?? La nuova ordinanza che vede il passaggio in area arancione di #Calabria, #EmiliaRomagna, #Lombardia, #Sicilia e… - sole24ore : Crescono i contagi, stretta in arrivo con il nuovo Dpcm - Corriere : ?? È in arrivo un nuovo Dpcm, su cui si comincerà a discutere nel fine settimana per farlo entrare in vigore il 16 g… - Loredanataberl1 : RT @Corriere: La proposta dell’Iss e la stretta sui criteri: scatta la zona rossa con 250 casi ogni 100mila abitanti - ElioLannutti : Nuovo Dpcm, ecco i divieti dal 16 gennaio. Stretta sui criteri, la proposta Iss: zona rossa con 250… -