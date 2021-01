Noto dj accoltellato e in gravi condizioni | è stato suo padre

(Di sabato 9 gennaio 2021) UnDjed in pericolo di vita: colpito dalversa inssimein ospedale. La dinamica terribile della tragedia UnDj, nonché produttore molto famoso,… Questo articolo èpubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

UnioneSarda : #Caserta - Noto deejay accoltellato dal padre dopo una lite - itapress24 : Joseph #Capriati è in pericolo di vita! Dopo una lite familiare, il padre ha accoltellato il noto dj colpendolo al… -

Ultime Notizie dalla rete : Noto accoltellato

L'Unione Sarda.it

Il noto deejay anche a livello internazionale Joseph Capriati, 33 anni, è stato accoltellato dal padre ed è finito all'ospedale di Caserta in gravi ...Pietro, 61 anni, è un ex sostituto commissario di polizia penitenziaria. Il genitore sarebbe intervenuto per separare i due fratelli, accoltellando poi il 33enne ...