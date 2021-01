"Non possono farlo". Trump censurato? Un clamoroso Mentana in sua difesa: "Se lo avessero fatto con Biden..." (Di sabato 9 gennaio 2021) Enrico Mentana dalla parte di Donald Trump. O meglio, il direttore del Tg di La7 non concepisce come sia possibile impedire al presidente uscente degli Stati Uniti l'accesso ai social media. "Facebook e i social media - spiega su La7 durante Propaganda Live - sono strumenti in mano a privati, che sfuggono ai poteri nazionali, e fanno quello gli pare. È giusto o meno staccare la spina a Trump? Se ci fosse un garante...". Insomma, per Mentana "il Zuckerberg di turno decide di staccare la spina, chi glielo può impedire?". Per il direttore "dal punto di vista di un'idea liberale non si può fare questo, le regole devono valere per tutti". In sostanza, "non possono decidere loro quale presidente può parlare e quale no". Infine la riflessione: "Finché capita al cattivo, se Facebook avesse silenziato ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 gennaio 2021) Enricodalla parte di Donald. O meglio, il direttore del Tg di La7 non concepisce come sia possibile impedire al presidente uscente degli Stati Uniti l'accesso ai social media. "Facebook e i social media - spiega su La7 durante Propaganda Live - sono strumenti in mano a privati, che sfuggono ai poteri nazionali, e fanno quello gli pare. È giusto o meno staccare la spina a? Se ci fosse un garante...". Insomma, per"il Zuckerberg di turno decide di staccare la spina, chi glielo può impedire?". Per il direttore "dal punto di vista di un'idea liberale non si può fare questo, le regole devono valere per tutti". In sostanza, "nondecidere loro quale presidente può parlare e quale no". Infine la riflessione: "Finché capita al cattivo, se Facebook avesse silenziato ...

Ultime Notizie dalla rete : Non possono Scuola, Spirlì tuona: "pochi genitori non possono decidere per un'intera Regione, ci opporremo" Quotidiano online Revovery plan: vertice a Palazzo Chigi, è ancora tensione Conte-Renzi. Slitta il Cdm

Roma – Vertice ad alta tensione ieri sera a Palazzo Chigi sul Recovery plan. Tre ore e mezzo di confronto che non ricompattano la maggioranza, anzi. Volano stracci e la crisi viene evocata a chiare le ...

Una settimana di fascia arancione, Zaia: «Ristori subito o libri in tribunale»

I dem all’attacco: «Zaia decida ulteriori chiusure, sanitari allo stremo». Il grido di dolore delle categorie: «Rischio fallimenti» ...

