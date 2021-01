Non ci sarà il Conte ter (e meglio il voto). La versione di Romeo (Lega) (Di sabato 9 gennaio 2021) “Siamo consapevoli della gravità del momento, ma viene difficile pensare improvvisamente di ritrovare un clima di unità nazionale e andare al governo con chi fino a ieri ha tentato di cancellarci.” Parola del presidente dei Senatori della Lega, Massimiliano Romeo. Intervistato da Formiche.net. il leghista dice la sua sulla crisi di governo e punta il dito sui provvedimenti anti covid. Bonus e mancette, sottolinea, non hanno nulla a che vedere con quel “debito buono” teorizzato dall’ex presidente della Bce Mario Draghi. Ora il voto è la strada maestra. Il governo Conte 2 è finito? Sì, perché non è assolutamente autorevole e perché in una fase di emergenza drammatica come questa non si è mostrato all’altezza. Occorrerebbe un governo dotato di solidità e capacità, in grado di agire rapidamente, non un governo di rinvii ... Leggi su formiche (Di sabato 9 gennaio 2021) “Siamo consapevoli della gravità del momento, ma viene difficile pensare improvvisamente di ritrovare un clima di unità nazionale e andare al governo con chi fino a ieri ha tentato di cancellarci.” Parola del presidente dei Senatori della, Massimiliano. Intervistato da Formiche.net. il leghista dice la sua sulla crisi di governo e punta il dito sui provvedimenti anti covid. Bonus e mancette, sottolinea, non hanno nulla a che vedere con quel “debito buono” teorizzato dall’ex presidente della Bce Mario Draghi. Ora ilè la strada maestra. Il governo2 è finito? Sì, perché non è assolutamente autorevole e perché in una fase di emergenza drammatica come questa non si è mostrato all’altezza. Occorrerebbe un governo dotato di solidità e capacità, in grado di agire rapidamente, non un governo di rinvii ...

Ettore_Rosato : Le scene dell’assalto al Congresso USA non hanno insegnato nulla a certi personaggi. Eccone l’esempio: questo blogg… - SimoPillon : Una preghera per #AshliBabbitt e per le altre vittime degli scontri e per i molti feriti. Per loro non ci saranno B… - amnestyitalia : Oggi #7gennaio è il Natale copto, religione a cui appartiene Patrick Zaki, ma non sarà un giorno di festa per la su… - Sminatore_ve : @f_ronchetti Imho la spaccatura GOP sarà inevitabile. Così la dx perderà per anni la possibilità di gestire gli USA… - g_daniela_ : @Sarafavale99 @RaiDue Sarà che è una serie molto seguita e non volevano fare passare molto tempo. E poi, forse, tra… -

Ultime Notizie dalla rete : Non sarà Recovery: Leu, 'prossimo passo Cdm, impegno per testo 24 ore prima a ministri' Affaritaliani.it