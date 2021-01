No alla crisi. Lavoriamo per un patto di legislatura. Parola di Emilio Carelli (Di sabato 9 gennaio 2021) Un fantasma si aggira per l’Italia ormai da diverse settimane. È il fantasma della crisi di governo che dovrebbe concretizzarsi a breve. Una crisi che gli italiani faticheranno a capire, toccati maggiormente dalle centinaia di morti e dalle decine di migliaia di contagiati da Covid ogni giorno, piuttosto che dalle scaramucce dei partiti. Ecco perché per tutti ora deve prevalere il momento della responsabilità e dell’unità nazionale. Respingiamo i giochi di palazzo, operiamo con trasparenza e Lavoriamo insieme con spirito costruttivo al progetto di rilancio dell’Italia che il Ricovery fund ci permetterà di realizzare per ricostruire l’economia del nostro Paese danneggiata dalla pandemia. Mettiamo da parte i personalismi a favore di un nuovo patto di governo che arrivi fino al 2023 e sfrutti al massimo i ... Leggi su formiche (Di sabato 9 gennaio 2021) Un fantasma si aggira per l’Italia ormai da diverse settimane. È il fantasma delladi governo che dovrebbe concretizzarsi a breve. Unache gli italiani faticheranno a capire, toccati maggiormente dalle centinaia di morti e dalle decine di migliaia di contagiati da Covid ogni giorno, piuttosto che dalle scaramucce dei partiti. Ecco perché per tutti ora deve prevalere il momento della responsabilità e dell’unità nazionale. Respingiamo i giochi di palazzo, operiamo con trasparenza einsieme con spirito costruttivo al progetto di rilancio dell’Italia che il Ricovery fund ci permetterà di realizzare per ricostruire l’economia del nostro Paese danneggiata dpandemia. Mettiamo da parte i personalismi a favore di un nuovodi governo che arrivi fino al 2023 e sfrutti al massimo i ...

ricpuglisi : Le veline governative verso i mass media intorno alla crisi di governo mi sembrano condizione sufficiente per mette… - La7tv : #ottoemezzo Crisi di governo, Antonio #Padellaro: 'Le dimissioni delle ministre di #ItaliaViva sono le più lunghe d… - CandianiStefano : Terminato vertice #Conte, #maggioranza e #Cts: ascoltato scienziati, Conte ha convinto che è necessario mantenere… - formichenews : No alla crisi. Lavoriamo per un patto di legislatura 'Impossibile spiegare agli italiani una crisi e il ritorno al… - SaccaniSaccani : RT @CorradinoMineo: Che c’è dietro il virus delle contro verità, l’odio per media, migranti e diversi, il sospetto verso la scienza? Il Caf… -