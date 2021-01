NIO ET7 | ecco presentata la nuova berlina elettrica

Asgard_Hydra : NIO Day: ecco ET7, elettrica con batteria da 150 kWh e autonomia di 1.000 Km - gigibeltrame : NIO Day: ecco ET7, elettrica con batteria da 150 kWh e autonomia di 1.000 Km #digilosofia - HDmotori : NIO Day: ecco la ET7, l'elettrica con batteria da 150 kWh e autonomia di 1.000 Km - HDmotori : RT @HDmotori: NIO vs Tesla: all'alba del NIO Day la sfida USA contro Cina si fa... elettrizzante - gigibeltrame : NIO vs Tesla: all'alba del NIO Day la sfida USA contro Cina si fa... elettrizzante #digilosofia… -

Ultime Notizie dalla rete : NIO ET7

HDmotori

During the NIO Day event, on January 09, 2021, NIO unveiled its fourth electric car model, the NIO ET7, a highly advanced flagship sedan.NIO ha promesso tante novità al suo NIO Day e così è stato. Oltre al lancio del suo nuova berlina elettrica ET7, il produttore cinese ha presentato ...