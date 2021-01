NFL – Mike Evans sarà in campo contro il Football Team (Di sabato 9 gennaio 2021) A poche ore dall’inizio della partita contro Washington, valida per l’accesso al Divisional Playoff, i Tampa Bay Buccaneers ricevono buone notizie, per quanto riguarda l’attacco. Secondo quanto confermato da Ian Rapoport e James Palmer, sull’NFL Network, Mike Evans sarà in campo, durante la partita contro Washington. Bruce Arians potrà, dunque, contare su uno dei pezzi più pregiati dell’attacco di Tampa, per scardinare l’ottima difesa del Football Team. Mike Evans in campo contro Washington: in che condizione è il WR? Mike Evans sembra non aver risentito molto, dell’infortunio subito in Week 17 contro Atlanta. Il wide receiver, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 9 gennaio 2021) A poche ore dall’inizio della partitaWashington, valida per l’accesso al Divisional Playoff, i Tampa Bay Buccaneers ricevono buone notizie, per quanto riguarda l’attacco. Secondo quanto confermato da Ian Rapoport e James Palmer, sull’NFL Network,in, durante la partitaWashington. Bruce Arians potrà, dunque, contare su uno dei pezzi più pregiati dell’attacco di Tampa, per scardinare l’ottima difesa delinWashington: in che condizione è il WR?sembra non aver risentito molto, dell’infortunio subito in Week 17Atlanta. Il wide receiver, ...

Secondo quanto confermato da Ian Rapoport e James Palmer, sull'NFL Network, Mike Evans sarà in campo, durante la partita contro Washington.

NFL – Bruce Arians valuta la presenza di Mike Evans contro Washington

PeriodicoDaily Sport Tampa spera di ricevere presto notizie confortanti, in merito alla presenza in campo del suo ricevitore Mike Evans.

