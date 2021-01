“Nessuno di Forza Italia sosterrà un governo Conte ter”: le parole di Tajani a Sky Tg24 (Di sabato 9 gennaio 2021) Esistono non dei ‘responsabili’ ma chiamiamoli dei ‘costruttori’ di Forza Italia che possano sostenere un Conte ter? “Forza Italia è piena di ‘costruttori’ che non voterebbero mai un governo di questo tipo, che non darebbero mai voti a sostegno di una sinistra che si è dimostrata incapace di governare”, Lo ha detto il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani a L’Ospite, condotto da Massimo Leoni, su Sky Tg24. “Questo – sottolinea – lo hanno assicurato tutti, a cominciare dall’amico Brunetta che oggi è stato molto chiaro in proposito anche se lui ha una posizione più morbida. Non c’è Nessuno di Forza Italia pronto ad allungare la vita al governo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 gennaio 2021) Esistono non dei ‘responsabili’ ma chiamiamoli dei ‘costruttori’ diche possano sostenere unter? “è piena di ‘costruttori’ che non voterebbero mai undi questo tipo, che non darebbero mai voti a sostegno di una sinistra che si è dimostrata incapace di governare”, Lo ha detto il vicepresidente di, Antonioa L’Ospite, condotto da Massimo Leoni, su Sky. “Questo – sottolinea – lo hanno assicurato tutti, a cominciare dall’amico Brunetta che oggi è stato molto chiaro in proposito anche se lui ha una posizione più morbida. Non c’èdipronto ad allungare la vita al...

Esistono non dei ‘responsabili’ ma chiamiamoli dei ‘costruttori’ di Forza Italia che possano sostenere un Conte ter? “Forza Italia è piena di ‘costruttori’ che non voterebbero mai un governo di questo ...

"Il centrodestra e' unito. Ma una cosa e' certa: non faremo da stampella a nessuno, non ci saranno soccorsi azzurri, azzurrini e di altra tinta, ne' potremmo mai sostenere governi con forze di sinistr ...

