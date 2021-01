Nel 1976 il botto di Sandokan, ma “Dov’è Anna?” riuscì a batterlo (Di sabato 9 gennaio 2021) Martedì 6 gennaio 1976, sul Programma Nazionale, va in onda la prima puntata dello sceneggiato “Sandokan”, il celebre eroe dei libri di avventure esotiche di Emilio Salgari. Le altre cinque puntate della miniserie saranno trasmesse le domeniche successive fino all’8 febbraio. Lo sceneggiato è frutto di una coproduzione tra Italia, Francia, Germania Occidentale e Regno Unito. Sandokan appare nel Ciclo dei Pirati della Malesia, una serie di romanzi iniziata a puntate su riviste e poi pubblicati in volumi dal 1883 al 1913, due anni dopo il suicidio dell’autore. Libri continuamente ristampati fino alla serie televisiva e oltre. Salgari è uno dei più celebri scrittori italiani di romanzi di avventura italiani; veronese, nacque nel 1862, da un commerciante di tessuti ed una donna veneziana. Intraprese gli studi all’Istituto tecnico nautico ... Leggi su bergamonews (Di sabato 9 gennaio 2021) Martedì 6 gennaio, sul Programma Nazionale, va in onda la prima puntata dello sceneggiato “”, il celebre eroe dei libri di avventure esotiche di Emilio Salgari. Le altre cinque puntate della miniserie saranno trasmesse le domeniche successive fino all’8 febbraio. Lo sceneggiato è frutto di una coproduzione tra Italia, Francia, Germania Occidentale e Regno Unito.appare nel Ciclo dei Pirati della Malesia, una serie di romanzi iniziata a puntate su riviste e poi pubblicati in volumi dal 1883 al 1913, due anni dopo il suicidio dell’autore. Libri continuamente ristampati fino alla serie televisiva e oltre. Salgari è uno dei più celebri scrittori italiani di romanzi di avventura italiani; veronese, nacque nel 1862, da un commerciante di tessuti ed una donna veneziana. Intraprese gli studi all’Istituto tecnico nautico ...

Nel 1976 il botto di Sandokan, ma "Dov'è Anna?" riuscì a batterlo

Intrattenimento e lotta alla mafia

Nato a Roma il 28 agosto 1938, inizia a lavorare giovanissimo a “Paese sera”. Poi passa a “Grazia”. Nel 1970 il successo in radio con “Buon pomeriggio”. Il 1976 è l’anno dell’affermazione in tv ...

