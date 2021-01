Nba | Philadelphia-Denver si gioca ma è caos Covid

(Di sabato 9 gennaio 2021) Alla fine si. Alle 21 italiane,saranno sul parquet del Wells Fargo Center in quella che ha seriamente rischiato di diventare la seconda partita dell'Nba 2020-21 rinviata ...

SkySportNBA : NBA Saturdays, Philadelphia è senza giocatori: a rischio la sfida con Denver - dchinellato : Il caso Philadelphia è la prima volta in cui l’#NBA deve fare davvero i conti con l’emergenza Covid e con quanto i… - newsfresche : NBA - Allarme Covid, Phila-Denver alla fine si gioca. Ma i Sixers avranno nove giocatori - dchinellato : Tutti i dettagli sulla scelta dell'#NBA di far giocare Philadelphia-Denver alle 21 italiane, compresi i 9 giocatori… - Gazzetta_it : RT @Gazzetta_NBA: Allarme Covid, Phila-Denver alla fine si gioca. Ma i Sixers avranno nove giocatori. Tutti i dettagli -

Ultime Notizie dalla rete : Nba Philadelphia

Joel Embiid, Danny Green e Paul Reed hanno ricevuto il "via libera " per partecipare alla partita di regular season dei Sixers, che alle ore 21:00 italiane ...La NBA ha comunicato che l’incontro di oggi (ore 21 italiane) tra Denver Nuggets e Philadelphia 76ers si giocherà come da programma. I Sixers tuttavia si presenteranno con soltanto nove giocatori a re ...