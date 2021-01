Natalia Paragoni manda un aereo al GF Vip per Andrea Zelletta: il messaggio (Di sabato 9 gennaio 2021) Natalia Paragoni ha mandato un aereo al suo fidanzato per mandargli un messaggio molto chiaro. Ecco di cosa si tratta e le reazioni in Casa. GF Vip: Natalia Paragoni diffida il programma Il pubblico di Canale 5 ha conosciuto Andrea Zelletta a Uomini e Donne due anni fa quando la redazione lo ha scelto come tronista. Lui ha notato subito Natalia Paragoni che corteggiava Ivan Gonzalez e l’ha convinta a corteggiare lui. Alla fine l’ha scelta e tra loro è nata una bellissima storia d’amore. Sono andati a convivere dopo pochissimo tempo e adesso sono tornati in tv perchè lui è un concorrente del Grande Fratello Vip. Non è stato facile per loro da quando Andrea è nel ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 9 gennaio 2021)hato unal suo fidanzato perrgli unmolto chiaro. Ecco di cosa si tratta e le reazioni in Casa. GF Vip:diffida il programma Il pubblico di Canale 5 ha conosciutoa Uomini e Donne due anni fa quando la redazione lo ha scelto come tronista. Lui ha notato subitoche corteggiava Ivan Gonzalez e l’ha convinta a corteggiare lui. Alla fine l’ha scelta e tra loro è nata una bellissima storia d’amore. Sono andati a convivere dopo pochissimo tempo e adesso sono tornati in tv perchè lui è un concorrente del Grande Fratello Vip. Non è stato facile per loro da quandoè nel ...

