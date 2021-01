Napoli, voragine Ospedale del Mare: a lavoro i periti nominati dalla Procura (Di sabato 9 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I periti nominati dalla Procura di Napoli stanno effettuando i primi rilievi nella voragine che si è aperta nel parcheggio dell’Ospedale del Mare. La Procura, infatti, ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di disastro colposo. Le perizie e consulenze tecniche serviranno per individuare eventuali responsabilità. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 9 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Idistanno effettuando i primi rilievi nellache si è aperta nel parcheggio dell’del. La, infatti, ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di disastro colposo. Le perizie e consulenze tecniche serviranno per individuare eventuali responsabilità. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

emergenzavvf : ?? #Napoli, prosegue l’intervento dei #vigilidelfuoco nel parcheggio dell'Ospedale del Mare per escludere la presenz… - MediasetTgcom24 : Napoli, esplosione all'ospedale del Mare: un cratere di 2mila metri quadri. Guarda le foto #Napoli #esplosione… - Ettore_Rosato : Per fortuna non si è fatto male nessuno. Però guardate che scandalo. Questo è uno dei più grandi ospedali di Napoli… - JohnHard3 : RT @santillana63: Per rosato del rosatellum, geometra, il Mes sarebbe utile ad esempio per chiudere la voragine apertasi oggi a Napoli, si… - 73Orlando73 : RT @santillana63: Per rosato del rosatellum, geometra, il Mes sarebbe utile ad esempio per chiudere la voragine apertasi oggi a Napoli, si… -