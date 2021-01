Napoli, tutti negativi i tamponi effettuati questa mattina (Di sabato 9 gennaio 2021) Ottima notizia per il Napoli di Gattuso: sono risultati tutti negativi i tamponi effettuati questa mattina sul gruppo squadra Ottima notizia per il Napoli di Gattuso. Sono tutti negativi i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra. Lo rende noto il club azzurro attraverso un tweet. ? tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra. ? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/FDKRlpERtF — Official SSC Napoli (@sscNapoli) January 9, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 gennaio 2021) Ottima notizia per ildi Gattuso: sono risultatisul gruppo squadra Ottima notizia per ildi Gattuso. Sonoai componenti del gruppo squadra. Lo rende noto il club azzurro attraverso un tweet. ?al Covid-19 iai componenti del gruppo squadra. ? #ForzaSempre pic.twitter.com/FDKRlpERtF — Official SSC(@ssc) January 9, ...

fanpage : Ultim'ora Fermati dalla Polizia i 5 presunti aggressori. Sarebbero tutti giovanissimi. - emanuele9988 : @90_ordnasselA secondo me ,da milanista ,non hai tutti i torti. il quinto posto è vicino e l’Atalanta deve recupera… - official_aladin : @InterCM16 Juve completa in tutti i reparti Napoli anche Roma anche Milan anche (visto che stanno lanciando tutti… - Karm3nB : RT @apota_l: Mo' me lo segno che pure a Lucca moriranno tutti come a Napoli dopo i festeggiamenti per la Coppa Italia, o a Parigi e Berlino… - Sakurauchi_Hime : RT @LarudeGertrude: @myrtamerlino Aspetto una puntata sull`ecatombe di fan di Maradona nella sua bella Napoli. Avranno tutti un piede nella… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli tutti SSC Napoli: 'Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati al gruppo squadra' AreaNapoli.it Lentini: "La sconfitta contro la Juventus rischia di aver minato qualche certezza nel Milan"

Due volte in quattro giorni all’esame Milan: il calendario mette a dura prova il Toro, chiamato ad affrontare i rossoneri questa sera in campionato e martedì in coppa Italia, sempre a ...

Udinese-Napoli, probabili formazioni Sportmediaset: Nikola Maksimovic dal primo minuto

La redazione del portale online di Sportmediaset ha provato ad anticipare le prossime scelte di Gennaro Gattuso in vista di Udinese-Napoli in programma il ...

Due volte in quattro giorni all’esame Milan: il calendario mette a dura prova il Toro, chiamato ad affrontare i rossoneri questa sera in campionato e martedì in coppa Italia, sempre a ...La redazione del portale online di Sportmediaset ha provato ad anticipare le prossime scelte di Gennaro Gattuso in vista di Udinese-Napoli in programma il ...