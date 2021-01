Napoli, lunedì tampone per Osimhen: cosa succede in caso di negatività (Di sabato 9 gennaio 2021) Victor Osimhen lunedì si sottoporrà al tampone per verificare la sua guarigione o meno dal Coronavirus: ecco tutto l’iter Si guarda con ansia in casa Napoli alla situazione di Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano è ai box dopo la positività al Coronavirus che si unisce all’infortunio alla spalla. Secondo quanto riportato da Il Corriere del Mezzogiorno, lunedì è il giorno del tampone per Osimhen: in caso di negatività si procederà con gli accertamenti sull’infortunio alla spalla ma il recupero per la Supercoppa con la Juve appare difficile. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 gennaio 2021) Victorsi sottoporrà alper verificare la sua guarigione o meno dal Coronavirus: ecco tutto l’iter Si guarda con ansia in casaalla situazione di Victor. Il centravanti nigeriano è ai box dopo la positività al Coronavirus che si unisce all’infortunio alla spalla. Secondo quanto riportato da Il Corriere del Mezzogiorno,è il giorno delper: indisi procederà con gli accertamenti sull’infortunio alla spalla ma il recupero per la Supercoppa con la Juve appare difficile. Leggi su Calcionews24.com

sportli26181512 : Napoli, lunedì nuovo tampone per Osimhen: il programma di recupero: Sono quasi due mesi che il Napoli deve fare a m… - SimoneGuadagnoo : RT @claudioruss: Vincenzo Furina sta per diventare un calciatore del #Napoli. L'attaccante classe 2002 del #Catanzaro si trasferirà in azzu… - NCN_it : #Osimhen, lunedì nuovo tampone. Poi la decisione sulla riabilitazione - sportface2016 : #Napoli, lunedì il tampone per #Osimhen: se negativo, ok ai controlli alla spalla - TuttoFanta : ??#NAPOLI: #Osimhen ha ancora tempi lunghi. Lunedì si sottoporrà al primo tampone e, se sarà negativo al Covid19, po… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli lunedì Napoli, Covid-19: Ritorno graduale "in presenza" a scuola dall'11 gennaio l'eco di caserta