Napoli, il rider Gianni rifiuta due offerte di lavoro: monta la polemica in rete (Di sabato 9 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ancora senza lavoro il rider Gianni, noto alla cittadinanza di Napoli per essere stato vittima di un'aggressione e rapina a Calata Capodichino avvenuta la settimana scorsa. Le due offerte di lavoro, una della macelleria Bifulco di Ottaviano, l'altra del supermercato Sole 365 di Ottaviano, sono state entrambe rifiutate da Gianni che, pur esprimendo gratitudine per aver ricevuto le due proposte, addotto l'impossibilità di spostarsi in provincia. In molti in rete, però, hanno giudicato negativamente le scelte fatte da Gianni. "Vuoi il lavoro sotto casa" è stata l'accusa più comune che gli viene mossa. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

