Napoli beffato, Milik andrà alla Juve: accordo trovato per l’estate (Di sabato 9 gennaio 2021) Arkadiusz Milik sarà in estate il nuovo bomber della Juventus. A dare la notizia ci ha pensato la redazione di Sportitalia che è riuscita a carpire il rumor di mercato e farlo diventare di pubblico dominio proprio in queste ore. Finisce così l’epopea del centravanti polacco, arrivato al Napoli per sostituire Gonzalo Higuain nel 2016 L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 9 gennaio 2021) Arkadiuszsarà in estate il nuovo bomber dellantus. A dare la notizia ci ha pensato la redazione di Sportitalia che è riuscita a carpire il rumor di mercato e farlo diventare di pubblico dominio proprio in queste ore. Finisce così l’epopea del centravanti polacco, arrivato alper sostituire Gonzalo Higuain nel 2016 L'articolo

EasnGobbo_794 : RT @Spazio_J: Juventus, accordo con Milik per giugno. Napoli beffato - - Fprime86 : RT @Spazio_J: Juventus, accordo con Milik per giugno. Napoli beffato - - CarloAl87550029 : RT @Spazio_J: Juventus, accordo con Milik per giugno. Napoli beffato - - FootBallVibes1 : Quasi fatta per #milik alla #juventus, ma a giugno. #napoli beffato dal giocatore e dalla società bianconera. Tutta… - loris30999 : RT @Spazio_J: Juventus, accordo con Milik per giugno. Napoli beffato - -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli beffato Sportitalia - La Juventus ha un accordo con Milik per... SpazioJ La rivelazione di Sportitalia: "Juve, sgarro al Napoli: accordo con Milik!"

Arek Milik, centravanti del Napoli, avrebbe un accordo con la Juve per andare in bianconero a costo zero a fine stagione.

Udinese-Napoli, Gotti: “Cercheremo di toccare i loro nervi scoperti”

Alla vigilia di Udinese-Napoli, il tecnico dei bianconeri Luca Gotti ha parlato ai microfoni di Udinese TV. Ecco le sue dichiarazioni: Mister, a Bologna non è piaciuto il primo tempo della squadra. È ...

Arek Milik, centravanti del Napoli, avrebbe un accordo con la Juve per andare in bianconero a costo zero a fine stagione.Alla vigilia di Udinese-Napoli, il tecnico dei bianconeri Luca Gotti ha parlato ai microfoni di Udinese TV. Ecco le sue dichiarazioni: Mister, a Bologna non è piaciuto il primo tempo della squadra. È ...