Napoli, ancora file per fare il vaccino. De Magistris: «Indegno. La Regione chieda scusa» (Di sabato 9 gennaio 2021) Continua la vaccinazione anti-Coronavirus dei medici, infermieri e sanitari alla Mostra d’Oltremare di Napoli, ma è polemica per le code che si erano formate già prima dell’apertura dei cancelli alle 08:30. Centinaia di persone hanno fatto e continuano a fare la fila sotto la pioggia in attesa della propria dose di vaccino. «Non è accettabile per nessuno un’organizzazione che preveda di restare in fila sotto la pioggia per ore – dicono Luigi Sparano e Corrado Calamaro di FIMMG (Federazione italiana medici di medicina generale) Napoli e il segretario aziendale per l’ASL Napoli 1 Centro, Antonio Sardu – Pur comprendendo tutte le difficoltà del momento riteniamo che almeno andrebbe evitata la fila all’esterno della Mostra». De Magistris: «Basta propaganda» L’Asl ... Leggi su open.online (Di sabato 9 gennaio 2021) Continua la vaccinazione anti-Coronavirus dei medici, infermieri e sanitari alla Mostra d’Oltremare di, ma è polemica per le code che si erano formate già prima dell’apertura dei cancelli alle 08:30. Centinaia di persone hanno fatto e continuano ala fila sotto la pioggia in attesa della propria dose di. «Non è accettabile per nessuno un’organizzazione che preveda di restare in fila sotto la pioggia per ore – dicono Luigi Sparano e Corrado Calamaro di FIMMG (Federazione italiana medici di medicina generale)e il segretario aziendale per l’ASL1 Centro, Antonio Sardu – Pur comprendendo tutte le difficoltà del momento riteniamo che almeno andrebbe evitata la fila all’esterno della Mostra». De: «Basta propaganda» L’Asl ...

Ettore_Rosato : Per fortuna non si è fatto male nessuno. Però guardate che scandalo. Questo è uno dei più grandi ospedali di Napoli… - raffaellapaita : La voragine di #Napoli dimostra che bisogna ripristinare SUBITO l’unità di missione #ItaliaSicura. Nel Recovery Fun… - robypec75 : @vincenzoferran8 @LinoPellegrino Assurdo veramente ...il CONI dovrebbe investigare sulle sentenze assurde contro il… - lucabalestrier3 : @granatiere1906 Ancora devo leggere juventini dire che i giocatori del Napoli erano in giro per Napoli invece di st… - GiancaGuarin : U.Edinburgo e H.Cotugno Napoli: il grosso del contagio avviene nei primi 5gg dall'insorgenza dei sintomi. Diventa a… -