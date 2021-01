Myriam Catania | ecco la splendida ex moglie di Luca Argentero FOTO

Leggi su giornal

(Di sabato 9 gennaio 2021)è la exdi, che questa sera sarà ospite della prima puntata della nuova edizione di C’è Posta per te.sarà infatti il primo a salire sul “palco” della famosa trasmissione di Canale 5 condotta da Maria De Filippi. Vogliamo scavare un po all’interno della privacy familiare died andare a scoprire qualcosa di più su chi è la sua ex, la bellissima. I due infatti sono stati sposati dal 2009 al 2016.Catani è un’attrice italiana nata a Roma il 12 Dicembre del 1979. Oggi ha 41 anni ed è alta 1,68 metri. Come detto è stata sposata confino al 2016. Ha un ...