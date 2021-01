Musica: è morto Ed Bruce, interprete country e attore in telefilm di cowboy (Di sabato 9 gennaio 2021) New York, 9 gen. – (Adnkronos) – Il cantautore e attore statunitense Ed Bruce, esordiente dell’era rockabilly diventato famoso come interprete country e in seguito come volto di telefilm di cowboy, è morto per cause naturali ieri, 8 gennaio, a Clarksville, sua città natale nel Tennessee, all’età di 81 anni. Era nato come William Edwin Bruce il 29 dicembre 1939. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 9 gennaio 2021) New York, 9 gen. – (Adnkronos) – Il cantautore estatunitense Ed, esordiente dell’era rockabilly diventato famoso comee in seguito come volto didi, èper cause naturali ieri, 8 gennaio, a Clarksville, sua città natale nel Tennessee, all’età di 81 anni. Era nato come William Edwinil 29 dicembre 1939. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

