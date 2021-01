Musica | artisti napoletani testimonial delle bellezze della città | da domani il progetto web

(Di sabato 9 gennaio 2021) Sono oltre cento i musicisti che, grazie all’iniziativa di Arealive sostenuta dall’assessorato alla Cultura del Comune di Napoli, non si sono lasciati fermare dalla pandemia dando vita ad unle eterogeno, si va dalla trap al rock passando per jazz,classica e popolare, in grado di coinvolgere gli spettatori anche se a debita distanza. Con “Napoli suona ancora”, spiegano da Arealive, si e’ dato ai partecipanti, trae addetti ai lavori, un’adeguata opportunita’ economica. Palcoscenico dell’iniziativa il PAN PalazzoArti Napoli dove si sono svolte sei giornate di riprese e registrazioni, senza spettatori e nel totale rispettoattuale normativa anti-Covid, durante le quali un team di professionisti ha realizzato contenuti audiovisivi destinati alla ...

Sono oltre cento i musicisti che, grazie all'iniziativa di Arealive sostenuta dall'assessorato alla Cultura del Comune di Napoli, non si sono lasciati fermare dalla pandemia dando vita ad un progetto ...