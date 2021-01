Muriel: “Gasperini mi usa per scaramanzia, Ilicic giocatore unico” (Di sabato 9 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Sembrava poter saltare la sfida del “Ciro Vigorito” e invece Muriel ha risposto presente alla chiamata di Gasperini, lasciando anche il segno con il gol del definitivo 4 a 1. “Ho avvertito un piccolo fastidio nella gara con il Bologna, l’altro giorno l’ho sentito più carico del normale“, racconta nel post partita il colombiano, “il mister mi aveva detto che se non c’era bisogno potevo recuperare, ma lui forse mi usa per scaramanzia perché quando mi alzo dalla panchina facciamo gol. Scherzi a parte, gli avevo detto che me la sentivo e, alla fine, sono riuscito anche a fare gol“. Una squadra a trazione anteriore quella nerazzurra: “Il lavoro che facciamo ogni giorno ci aiuta, la squadra permette a noi attaccanti di arrivare davanti al portiere, io devo solo essere più lucido“. Tre punti che ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 9 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Sembrava poter saltare la sfida del “Ciro Vigorito” e inveceha risposto presente alla chiamata di, lasciando anche il segno con il gol del definitivo 4 a 1. “Ho avvertito un piccolo fastidio nella gara con il Bologna, l’altro giorno l’ho sentito più carico del normale“, racconta nel post partita il colombiano, “il mister mi aveva detto che se non c’era bisogno potevo recuperare, ma lui forse mi usa perperché quando mi alzo dalla panchina facciamo gol. Scherzi a parte, gli avevo detto che me la sentivo e, alla fine, sono riuscito anche a fare gol“. Una squadra a trazione anteriore quella nerazzurra: “Il lavoro che facciamo ogni giorno ci aiuta, la squadra permette a noi attaccanti di arrivare davanti al portiere, io devo solo essere più lucido“. Tre punti che ...

