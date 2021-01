Muore di Covid-19 Fabrizio Soccorsi, era il medico personale di Papa Francesco dal 2015 (Di sabato 9 gennaio 2021) È morto a causa del coronavirus il medico personale di Papa Francesco, il professore Fabrizio Soccorsi. Ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per una malattia oncologica di cui soffriva da tempo, “il decesso – come ha precisato L’Osservatore Romano – è avvenuto a seguito di complicazioni polmonari causate dal Covid-19”. Bergoglio lo aveva scelto nell’agosto 2015 come suo medico personale ed era subentrato in questo incarico al professore Patrizio Polisca che tuttora segue il Papa emerito Benedetto XVI. Nel giugno 2017 Soccorsi era stato profondamente colpito dalla morte della figlia Cristiana, prematuramente scomparsa dopo una lunga malattia. Per questo motivo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 gennaio 2021) È morto a causa del coronavirus ildi, il professore. Ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per una malattia oncologica di cui soffriva da tempo, “il decesso – come ha precisato L’Osservatore Romano – è avvenuto a seguito di complicazioni polmonari causate dal-19”. Bergoglio lo aveva scelto nell’agostocome suoed era subentrato in questo incarico al professore Patrizio Polisca che tuttora segue ilemerito Benedetto XVI. Nel giugno 2017era stato profondamente colpito dalla morte della figlia Cristiana, prematuramente scomparsa dopo una lunga malattia. Per questo motivo ...

Corriere : Genova, anziana in Rsa muore per emorragia cerebrale dopo vaccino Covid. La Regione: al momento nessun nesso - ladyonorato : E anche oggi c’è la vittima “non correlata” del vaccino anti-Covid-19.... - FrancescoGrana : Muore di Covid-19 Fabrizio Soccorsi, era il medico personale di Papa Francesco dal 2015 - Matteo67 : Non riesco a capire come dei #medici possano aver accettato che siano stati spesi miliardari per un #vaccino contro… - welfera : RT @lasorelladiKarl: vedo che questa notiziola non l'avete considerata perché non collima con vostra narrazione che si muore solo di Covid. -

Ultime Notizie dalla rete : Muore Covid Covid, l'ex marittimo Silvio Marini, 61 anni, muore in una settimana Il Messaggero Dolore per Papa Francesco, muore per complicazioni da Coronavirus il medico personale: aveva 78 anni

VATICANO - È morto per complicazioni polmonari da Coronavirus all'età di 78 anni Fabrizio Soccorsi, il medico personale di Papa Francesco. L'uomo, nato il ...

Complicazioni per il Covid, morto il medico del Papa Fabrizio Soccorsi

Nel giugno 2017 era stato profondamente colpito dalla morte della figlia Cristiana, prematuramente scomparsa dopo una lunga malattia. Bergoglio lo aveva scelto come medico personale nel 2015. Romano, ...

VATICANO - È morto per complicazioni polmonari da Coronavirus all'età di 78 anni Fabrizio Soccorsi, il medico personale di Papa Francesco. L'uomo, nato il ...Nel giugno 2017 era stato profondamente colpito dalla morte della figlia Cristiana, prematuramente scomparsa dopo una lunga malattia. Bergoglio lo aveva scelto come medico personale nel 2015. Romano, ...