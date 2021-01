MOVIOLA – Milan-Torino, contatto Tonali-Verdi: rigore per Maresca ma il Var lo toglie (Di sabato 9 gennaio 2021) Altro episodio da MOVIOLA in Milan-Torino con Maresca che assegna un calcio di rigore agli ospiti per un presunto fallo di Tonali su Verdi, che però in realtà è un contatto fortuito e piuttosto è l’attaccante granata a commettere fallo. Il Var Guida è costretto a intervenire ancora una volta e l’arbitro campano torna sui propri passi. Non è penalty ma fallo in attacco, rabbia granata ma decisione giusta. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 9 gennaio 2021) Altro episodio dainconche assegna un calcio diagli ospiti per un presunto fallo disu, che però in realtà è unfortuito e piuttosto è l’attaccante granata a commettere fallo. Il Var Guida è costretto a intervenire ancora una volta e l’arbitro campano torna sui propri passi. Non è penalty ma fallo in attacco, rabbia granata ma decisione giusta. SportFace.

